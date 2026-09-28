La Nazione sull'amichevole: "Gli esperimenti di Vanoli, il ritorno di Dodo e l’idea di piazzare Goncalves in regia"

Tra i ragazzi si è così distinto il classe 2008 Cianciulli, che ha giocato tutti i 90’ mostrando spessore e personalità

Nove gol, i giovani in vetrina e un secolo di storia sullo sfondo. La Fiorentina ha ritrovato il Signa, avversario della sua prima partita nel 1926, e al Viola Park ha trasformato l’amichevole in una festa: 9-0 davanti a 1.200 spettatori, tra i quali molti arrivati da Signa e calorosi sugli spalti sull’onda del derby vinto sabato contro la Lastrigiana. A rendere più evocativa la mattinata sono stati i cappelli di paglia donati dai giocatori ospiti ai viola, omaggio ai colori del club e a uno dei prodotti storici della città. In un clima così particolare Vanoli ha potuto raccogliere indicazioni dai giocatori rimasti a Firenze durante la sosta e dai giovani inseriti nel corso dei tre tempi da 30’. La squadra si è disposta con il 4-2-3-1 e Goncalves al centro della trequarti, mentre Jimenez è stato avanzato sulla destra e Dodo ha trovato spazio per la prima volta nella gestione del tecnico. Atta ha proseguito il suo programma individuale mentre De Gea è rimasto fuori per una gestione personale. Tra i ragazzi si è così distinto il classe 2008 Cianciulli, che ha giocato tutti i 90’ mostrando spessore e personalità.

La Fiorentina ha preso subito in mano la partita, andando a segno con Gonçalves e Gnonto nei primi undici minuti, prima che Brescianini firmasse il 3-0 su punizione. Valdepenas ha poi servito a Pellegrino il pallone del poker, anche se l’attaccante è apparso appesantito dai carichi di lavoro svolti in settimana. Con il passare dei minuti sono stati dunque soprattutto i giovani a prendersi la scena: Jallow e Mazzeo hanno segnato una doppietta ciascuno mentre Pierpaolo ha chiuso il conto nel finale. Fra gli ospiti ha giocato anche Tommaso Flachi, figlio dell’ex attaccante viola Francesco e cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina: la sua presenza ha aggiunto un altro legame alla sfida delle origini.

Lo scrive questa mattina La Nazione