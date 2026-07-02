La Nazione sui terzini: "A destra è forte il nome di Oso. Paratici punta a chiudere per 10 milioni più bonus"

Una prima offerta è stata rispedita al mittente ma Paratici conosce bene le difficoltà economiche del Siviglia e non vorrà pagare i 20 milioni della clausola rescissoria.

Corsie esterne. Difensive e offensive. Il lavoro di Fabio Paratici e Roberto Goretti si sta concentrando in quelle zone del campo. Là davanti bisogna intervenire a prescindere, alla voce terzini occorrerà anche capire il futuro di due pilastri della Fiorentina del passato, Dodo e Gosens. Entrambi con la valigia in mano, ma fin qui di offerte vere e proprie non ne sono arrivate. Roma, Napoli e Inter si sono informate sul brasiliano, il Betis sul tedesco. Poca roba per ora per ipotizzare addii a stretto giro di posta.

Ma è altrettanto vero che i dirigenti viola hanno apparecchiato diversi tavoli. Nelle ultime ore la Fiorentina ha intensificato i contatti per Oso, promettente terzino sinistro classe 2003 di proprietà del Siviglia (fra le cui fila milita anche Juanlu Sanchez, un altro che piace ai viola). Il calciatore spagnolo con passaporto argentino ha una clausola rescissoria di 20 milioni. La prima offerta di Paratici è stata rispedita al mittente, ma il ds viola conosce bene le difficoltà economiche del club andaluso. L’idea è quella di proporre una base intorno ai 10 milioni, da arricchire con i bonus.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione