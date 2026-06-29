La Nazione: "Su Liberali ci sono Como e Sassuolo, ma la Fiorentina vuole provare il sorpasso"

Paratici studia la trattativa. Possibile che venga inserita qualche contropartita tecnica, come per esempio il prestito di Amatucci.

La speranza di Fabio Paratici e Roberto Goretti è quella di andare incontro a una settimana di raccolta dopo la semina dei giorni scorsi. Sono tanti i tavoli di mercato aperti dai dirigenti viola, che in primis attendono il via libera definitiva per la cessione di Beltran al River Plate. Nelle ultime ore il Vikingo ha aperto al ritorno in Argentina, adesso i dirigenti viola si aspettano di poter completare i passaggi formali. Il River pagherà l’attaccante 6,7 milioni di euro e lascerà ai viola il 50% sulla futura rivendita.

Da qui poi si snoderà il resto della settimana gigliata, che nelle prossime ore prevederà anche un contatto con il Catanzaro per parlare della questione Liberali, centrocampista offensivo (con Aquilani ha giocato anche esterno nel tridente) che piace e non poco alla Fiorentina. Il talentino scuola Milan ma ormai di proprietà del club giallorosso (ai rossoneri il 50% sulla rivendita) piace a tanti, su tutti Como e Sassuolo. Ma Paratici vuole provare il sorpasso. Col Catanzaro si parlerà anche di eventuali contropartite tecniche. Il ds Polito è interessato, per esempio, al prestito di Amatucci. Situazione comunque da monitorare con attenzione. Quello di Liberali è un profilo che piace molto ai dirigenti viola.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione