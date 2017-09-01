La Nazione: squadra totalmente rifata e tante promesse, un mercato da 6,5

Bilancio economico con il segno positivo, mentre la tenuta della squadra è ancora tutta da verificare...

6,5: è questo il voto con il quale l'edizione odierna de La Nazione valuta il mercato della Fiorentina. Squadra totalmente rifatta con le cessioni eccellenti (Borja Valero, Vecino, Bernardeschi e Kalinic) e l’ingresso di tante promesse. A cominciare da Giovanni Simeone, che con Chiesa forma la coppia di giovani attaccanti più interessante della serie A. Bilancio economico con il segno positivo, mentre la tenuta della squadra è ancora tutta da verificare. Incassato molto, speso quasi altrettanto: il campo dirà se le scelte sono state azzeccate.