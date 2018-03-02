La Nazione sprona la Fiorentina: si cambia
"Si cambia". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento agli impegni ai quali la Fiorentina sarà chiamata nel mese di marzo. Una serie di partite che, a partire da domenica, vedranno...
A cura di Redazione Labaroviola
02 marzo 2018 12:23
"Si cambia". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento agli impegni ai quali la Fiorentina sarà chiamata nel mese di marzo. Una serie di partite che, a partire da domenica, vedranno la Fiorentina opposta ad Udinese, Benevento, Torino e Crotone e che, in caso di esito positivo, potrebbe rilanciare le ambizioni di classifica della squadra di Stefano Pioli.