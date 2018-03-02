La Nazione sprona la Fiorentina: si cambia

"Si cambia". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento agli impegni ai quali la Fiorentina sarà chiamata nel mese di marzo. Una serie di partite che, a partire da domenica, vedranno...

"Si cambia". Titola così l'edizione odierna de La Nazione, in riferimento agli impegni ai quali la Fiorentina sarà chiamata nel mese di marzo. Una serie di partite che, a partire da domenica, vedranno la Fiorentina opposta ad Udinese, Benevento, Torino e Crotone e che, in caso di esito positivo, potrebbe rilanciare le ambizioni di classifica della squadra di Stefano Pioli.