La Nazione: "Sottil è all'ultima prova d'appello in viola. Il contratto dell'esterno scade l'anno prossimo"

Riccardo Sottil torna alla Fiorentina con la coda fra le gambe. Il ritiro potrebbe essere la sua vera occasione di riscatto, altrimenti sarà divorzio.

L’ultima occasione. Per Riccardo Sottil l’ennesimo ritorno a Firenze (e con la coda tra le gambe) non sarà solo un altro capitolo di una storia fatta di partenze e rientri ma probabilmente il bivio decisivo della sua carriera in maglia viola. Dopo il prestito senza acuti a Lecce (più famoso, semmai, per qualche parola di troppo come la frecciata rivolta ai viola a febbraio: «Abbiamo vinto e ributtato giù qualche squadra» disse dopo una vittoria dei salentini a Cagliari fondamentale in chiave salvezza) l’esterno si ripresenterà al Viola Park con la consapevolezza di giocarsi quella che ha tutte le sembianze dell’ultima chance per convincere la Fiorentina a puntare su di lui. Anche perché, paradossalmente, il contesto sembra offrirgli un’occasione irripetibile: Grosso ha sempre fatto del 4-3-3 il suo marchio di fabbrica e, ad oggi, la rosa viola è del tutto sprovvista di esterni offensivi.

Tre anni fa l’ex ds Daniele Pradè lo indicava come il giocatore dal quale si aspettava di più ma quel salto di qualità non è mai arrivato. Tra problemi fisici, limiti di continuità e una crescita rimasta incompiuta, Sottil è rimasto solo la classica ala capace di accendere una partita con uno strappo e poi spegnersi nella scelta decisiva. E i prestiti a Pescara, Cagliari, Milan e Lecce non hanno cambiato il copione. Eppure la Fiorentina non ha mai deciso di tagliare definitivamente il cordone ombelicale con un giocatore che continua ad avere qualità atletiche importanti. Per questo il ritiro estivo si trasformerà nell’ultima prova d’appello: il contratto di Sottil scadrà tra un anno e senza una svolta il divorzio definitivo sarebbe inevitabile.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione