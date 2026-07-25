La Nazione: "Sohm non convocato e sarà ceduto. Il Venezia è l'opzione più concreta per il centrocampista"

La Fiorentina si muove in uscita: Sohm, ma anche Moreno. Occhio alla Lazio a cui interessano Piccoli e Comuzzo.

Avanti un altro. Almeno a livello di cessioni a titolo definitivo. Ieri è stata la volta di Luis Balbo, ceduto allo Sturm Graz per 1,5 milioni di euro e il 50% sulla futura rivendita. Formula classica, che i viola hanno adottato per quasi tutti i giocatori ceduti a titolo definitivo. Un modo per non mollarli e per eventualmente guadagnarci. Fuori dalla lista dei convocati per la tournée inglese anche Moreno e Sohm, altri due che saluteranno. Moreno non ha trovato l’accordo col Wrexham (così come Valentini con il Gremio) e su di lui si sarebbe mossa la Lazio.

A proposito, con i biancocelesti i nomi in ballo sono diversi: il club di Lotito è interessato a Piccoli e Comuzzo. Ai viola piace Cancellieri e si è parlato pure di Isaksen. Anche Sohm ha diverso mercato. Il Bologna lo avrebbe ripreso in prestito, così come si era parlato di un ritorno al Parma. In realtà, dopo un sondaggio del Sassuolo, sembra il Venezia la squadra più interessata a prelevare lo svizzero. Pillola su Brescianini e Fabbian: accostati alla Lazio, non se ne andranno in prestito. Dovessero arrivare offerte vantaggiose andrebbero via a titolo definitivo, in ogni caso fanno parte del progetto tecnico di Grosso

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione