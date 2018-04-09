La Nazione, Simeone ed il Prof. Pioli, emulare Batistuta è più di un semplice paragone. Corvino...

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione, si rinnova come al solito il paragone tra Simeone e Batistuta. Facile visto che Simeone veste la maglia numero 9, è argentino e fa il centravanti. I...

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2018 09:34

Condividi