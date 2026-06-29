La Nazione sicura: "Thorstvedt alla Fiorentina si farà. Il centrocampista ha detto di voler approdare a Firenze"

Nonostante un interesse del Besiktas di Vincenzo Italiano, il calciatore vuole la Fiorentina. Secondo La Nazione, l'affare si farà, va perfezionata la parte burocratica.

Per il resto rimane in piedi l’affare con il Sassuolo per Thorstvedt, anche se nelle ultime ore sono rimbalzate dalla Turchia voci di un interesse concreto del Besiktas di Italiano.

Ma il centrocampista norvegese ha già detto da tempo di voler approdare a Firenze. Insomma, siamo, come si dice in questi casi, a perfezionare la parte burocratica di un accordo che si farà.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione