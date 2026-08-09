La Nazione scrive: "Fagioli può lasciare la Fiorentina per 30 milioni, interesse in Premier League"

Fagioli non è un giocatore incedibile per la Fiorentina ed in Inghilterra in tanti si stanno informando

In un momento di grande entusiasmo per il popolo viola, una notizia che serpeggia da giorni toglie un po’ il sonno ai tifosi gigliati. Il riferimento è ovviamente alla possibile cessione di Nicolò Fagioli, elemento che nello scorso campionato si è preso spesso la Fiorentina sulle spalle per trascinarla fuori dalla zona retrocessione. Il talento di Fagioli non è in discussione, nemmeno per la società viola.

I dirigenti gigliati conoscono bene il suo valore, in primis Fabio Paratici che lo ha già avuto alla Juventus. E Nicolò nel corso dei mesi si è conquistato anche la stima della gente, tanto che nel corso dell’estate (quasi) tutti lo hanno immaginato da vertice basso in un centrocampo da sogno con Oulai e Atta. Ma qualche dubbio è sorto cammin facendo.

In primis perché l’ivoriano sembra potersi muovere più a suo agio da play e poi perché la Fiorentina è segnalata fortemente su Kristian Thorstvedt, mezzala destra ideale per il calcio di Grosso. Tradotto: Oulai regista, il norvegese ancora al Sassuolo a destra e Atta sulla sinistra. L’idea è questa, con Mandragora, Ndour e Brescianini di rincorsa. E poi c’è un aspetto tutto sommato più economico che tecnico. La Fiorentina aveva probabilmente immaginato di far cassa con la possibile cessione di Kean, che nel corso delle settimane si è rivelata difficoltosa.

In attesa di capire cosa accadrà su altri fronti (Dodo, Fortini, Gudmundsson...) qualche voce intorno a Nicolò si è già cominciata a sentire. Club inglesi che sarebbero pronti a muoversi, anche se per portare via Fagioli alla Fiorentina servirebbero non meno di 30 milioni di euro. Vedremo, di certo un po’ di apprensione fra i tifosi c’è. E se alla fine dovesse andar via il dispiacere la farebbe da padrone. La Fiorentina sta valutando tutto. Non ha mai dichiarato incedibile nessuno fin da inizio mercato. Saranno eventuali offerte a tracciare la rotta. Lo scrive La Nazione