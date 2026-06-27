La Nazione rivela: "Occhio ai Big in uscita. Mandragora e Gudmundsson possono essere sacrificati"

Per il centrocampista c'è l'opzione turca con il Besiktas, sull'islandese invece ci potrebbe essere la Premier

Non solo colpi in entrata, ma anche quelli in uscita: la Fiorentina sta lavorando per cedere tanti esuberi ma non solo, perché più di qualche pezzo pregiato della rosa potrebbe essere sacrificato. Come riporta la Nazione, i nomi più chiacchierati sono quelli di Mandragora e Gudmundsson.

Su primo rimane forte il pressing dalla Turchia, con il Besiktas di Vincenzo Italiano che vuole in centrocampista ex Torino. Sul secondo invece, si potrebbe verificare un interessamento della Premier League: Bournemouth e Aston Villa potrebbero mettere nel mirino il giocatore islandese.