La Nazione rivela: "Mancano le offerte per Dodô, salgono le possibilità per un rinnovo fino al 2028"
Il brasiliano al momento non ha mercato e le corsie viola sono intasate: la Fiorentina non vuole perdere il terzino a 0.
Estate particolare quella di Dodô: il terzino è sul mercato, ha un contatto in scadenza nel 2027, ma al momento le offerte non arrivano.
Con gli arrivi di Jimenez e Joao Mario, le porte sembrano chiuse per il brasiliano: allo stesso tempo però la Fiorentina non vuole perdere il calciatore a 0, e proprio per questo, come dice La Nazione, non è da escludere un prolungamento del contratto almeno fino al 2028.
Questo garantirebbe a entrambe le parti di avere più tempo per trovare la miglior situazione possibile: il calciatore potrebbe avere mercato, e la Fiorentina ci guadagnerebbe senza perdere il ragazzo a 0.