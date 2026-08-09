La Nazione rivela: "Mancano le offerte per Dodô, salgono le possibilità per un rinnovo fino al 2028"

Il brasiliano al momento non ha mercato e le corsie viola sono intasate: la Fiorentina non vuole perdere il terzino a 0.

A cura di Redazione Labaroviola 09 agosto 2026 13:32

Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Condividi