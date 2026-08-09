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La Nazione rivela: "Mancano le offerte per Dodô, salgono le possibilità per un rinnovo fino al 2028"

Il brasiliano al momento non ha mercato e le corsie viola sono intasate: la Fiorentina non vuole perdere il terzino a 0.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 agosto 2026 13:32
La Nazione rivela: "Mancano le offerte per Dodô, salgono le possibilità per un rinnovo fino al 2028" - Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 26.04.2026, Fiorentina-Sassuolo, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Estate particolare quella di Dodô: il terzino è sul mercato, ha un contatto in scadenza nel 2027, ma al momento le offerte non arrivano.

Con gli arrivi di Jimenez e Joao Mario, le porte sembrano chiuse per il brasiliano: allo stesso tempo però la Fiorentina non vuole perdere il calciatore a 0, e proprio per questo, come dice La Nazione, non è da escludere un prolungamento del contratto almeno fino al 2028.

Questo garantirebbe a entrambe le parti di avere più tempo per trovare la miglior situazione possibile: il calciatore potrebbe avere mercato, e la Fiorentina ci guadagnerebbe senza perdere il ragazzo a 0.

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