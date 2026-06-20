La Nazione rivela: "Il Torino punta i gioielli della Fiorentina. Occhi sui giovani Fortini e Amatucci"

Interesse granata per i due talenti viola: il primo vale intorno ai 5 milioni, sul secondo si parla di prestito con diritto

Proseguono i contatti tra Fiorentina e Torino, con diversi nomi finiti sul tavolo delle trattative. Come riporta La Nazione, tra i profili che interessano al club granata ci sono i giovani Niccolò Fortini e Lorenzo Amatucci, due talenti cresciuti nel settore giovanile viola.

I dialoghi tra le due società restano aperti e potrebbero svilupparsi ulteriormente nelle prossime settimane, con la dirigenza piemontese che continua a monitorare con attenzione entrambi i giocatori. La Fiorentina, dal canto suo, sta valutando le possibili soluzioni, consapevole del valore dei due prospetti e dell'importanza di individuare la formula più adatta per il loro percorso di crescita.

L'esterno è valutato sui 5 milioni da parte dei viola, mentre sul secondo, reduce da un'ottima stagione in Serie B spagnola con il Las Palmas, si valuta un prestito con diritto di riscatto.