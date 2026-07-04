La Nazione rivela: "E' fatta per Koleosho, ha sciolto le riserve. Accordo col Burnley per circa 10 milioni"

La trattativa è in dirittura d'arrivo, col talento italiano che entro la prossima settimana sarà al Viola Park per cominciare la sua avventura alla Fiorentina.

Luca Koleosho ha detto sì. E adesso la Fiorentina, dopo Viery, è pronta a piazzare il secondo colpo in entrata. Dopo oltre una settimana di tira e molla, l’esterno classe 2004 ha sciolto le riserve, aprendo al trasferimento in viola e respingendo la possibilità di tornare al Paris FC, club nel quale aveva giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione.

L’intesa con il Burnley era stata raggiunta già da giorni sulla base di 10 milioni di euro più 2 di bonus: mancava solo il via libera del giocatore, che è finalmente arrivato. Entro l’inizio della prossima settimana è attesa la definizione dell’operazione, con la Fiorentina che punta a consegnare Koleosho a Fabio Grosso già per l’avvio del ritiro al Viola Park. L’attaccante, reduce dagli impegni con la Nazionale maggiore, avrebbe diritto a qualche giorno di ferie in più ma il club spera di averlo subito a disposizione.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione