La Nazione: "Rinviato il volo di Viery. Il difensore arriverà domani in Italia per effettuare le visite mediche"

Doveva essere oggi, e invece arriverà con un giorno di ritardo Viery in Italia. La trattativa è comunque conclusa, non c'è nessun intoppo.

Manca ormai soltanto l’ultimo passo prima dell’inizio dell’avventura di Viery alla Fiorentina. Il difensore brasiliano, infatti, non è sbarcato ieri in Italia come inizialmente previsto, ma la partenza ha subìto un leggero ritardo. Il volo da Rio de Janeiro è stato rinviato per motivi esclusivamente organizzativi. Nessun intoppo nella trattativa, dunque, ma solo qualche ora di attesa in più per vedere il centrale in arrivo dal Gremio vestito di viola. Viery partirà infatti nel pomeriggio di oggi dal Brasile e atterrerà a Roma nella mattinata di domani. A quel punto sosterrà le visite mediche, forse anche nella giornata di mercoledì. Subito dopo raggiungerà il Viola Park per firmare il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2031.

L’operazione è già definita in ogni dettaglio: nelle casse del Gremio finiranno complessivamente 17 milioni di euro, bonus compresi. Un investimento importante da parte della società viola, che conferma la volontà di puntare con decisione sul giovane centrale brasiliano. Con questa cifra, infatti, Viery diventerà il difensore più costoso nella storia della Fiorentina. Un profilo, il suo, che era da tempo nel mirino di Fabio Paratici, il quale ne seguiva la crescita con i propri scout fin dall’esperienza al Tottenham. Sul centrale brasiliano si erano informati anche numerosi top club italiani ed europei, ma la Fiorentina ha saputo muoversi con i tempi giusti: decisivi il canale aperto nelle ultime settimane con il Gremio e le esigenze economiche del club brasiliano, fattori che hanno permesso ai viola di anticipare la concorrenza.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione