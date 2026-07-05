La Nazione: "Prende forma l'estate viola. Ritiro dal 13 luglio, il 24 la partenza per il tour inglese"

Tutte le date della preparazione viola alla prossima stagione. Ancora in dubbio l'amichevole di lusso con il Real Madrid.

L’estate viola prende finalmente forma. Dopo settimane di attesa, la Fiorentina ha ufficializzato il programma del ritiro e delle prime amichevoli di luglio, definendo nei dettagli il cammino che porterà la squadra di Fabio Grosso (la cui presentazione dovrebbe essere il 9 luglio) verso la stagione 2026/27.

Si partirà il 10, quando i giocatori si ritroveranno al Viola Park per i primi tre giorni dedicati alle visite mediche e ai test atletici. Il ritiro entrerà poi nel vivo dal 13 e si concluderà con l’allenamento mattutino del 24, prima della partenza per l’Inghilterra. Durante il soggiorno a di Bagno a Ripoli la squadra sosterrà due sedute quotidiane: quella mattutina a porte chiuse e quella pomeridiana alle 17.30 che sarà aperta ai tifosi nello stadio Curva Fiesole.

Le giornate aperte al pubblico saranno il 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 luglio mentre il 19 è in programma la tradizionale sfida in famiglia con la Primavera e il 22 il test con il Gubbio. Per assistere agli allenamenti sarà necessario prenotare il tagliando d’ingresso sul sito del club, con cancelli aperti dalle 16.

Conclusa la prima fase, il 24 luglio la Fiorentina volerà a Londra, dove resterà fino al 31. In terra inglese sono già certe due amichevoli: il 25 luglio contro il QPR e il 29 sul campo del Watford. Resta invece ancora avvolta nel mistero la possibile sfida col Real Madrid del 1° agosto a Klagenfurt: nonostante le indiscrezioni dei giorni scorsi parlassero di un’intesa vicina tra club e organizzatori, l’ufficialità continua a non arrivare. Le parti sono al lavoro per trovare la quadra e la Fiorentina, in caso di fumata bianca, partirebbe direttamente da Londra verso l’Austria il 31 luglio. In caso contrario farà rientro a Firenze, dove preparerà le successive amichevoli già fissate: il 6 agosto al Viola Park con il Deportivo La Coruna e l’8 a Modena contro la formazione di Galloppa, prima dell’esordio stagionale al Franchi del 14 agosto nei 32^ di Coppa Italia con la vincente di Benevento-Ravenna.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione