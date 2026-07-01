La Nazione: "Pengue richiamato dalle ferie per le visite di Viery: la nuova Fiorentina parte dai dettagli"

Il responsabile dell'area sanitaria viola è stato richiamato dalle ferie per seguire personalmente le visite mediche del nuovo acquisto.

C'è anche un dettaglio, apparentemente secondario, che racconta il nuovo corso della Fiorentina. Come riporta La Nazione, ad assistere alle visite mediche di Viery era presente anche il responsabile dell'area sanitaria viola, Luca Pengue.

Una presenza che non sarebbe passata inosservata all'interno del club, soprattutto perché, a differenza di quanto accadeva negli anni scorsi nel mese di giugno, Pengue è stato richiamato dalle ferie per seguire personalmente i test fisici del nuovo acquisto. Il responsabile sanitario si trovava infatti in montagna con i figli, ma ha interrotto il periodo di riposo per essere presente all'appuntamento.

Un segnale che va oltre il semplice aspetto organizzativo: la nuova Fiorentina sembra voler curare ogni particolare fin dal primo giorno, con la convinzione che anche i dettagli possano fare la differenza nel percorso di crescita della squadra.