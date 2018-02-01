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La Nazione, da oggi Badelj è libero e può firmare con qualunque società. Al croato scade il contratto a Giugno

Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione il centrocampista viola Milan Badelj da oggi, 1 Febbraio, può firmare con qualunque squadra. Il regolamento infatti prevede che, una volta terminata...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 febbraio 2018 08:50
La Nazione, da oggi Badelj è libero e può firmare con qualunque società. Al croato scade il contratto a Giugno - Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 25.10.2017, Fiorentina-Torino, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Come riportato nell'edizione odierna de La Nazione il centrocampista viola Milan Badelj da oggi, 1 Febbraio, può firmare con qualunque squadra. Il regolamento infatti prevede che, una volta terminata la sessione di mercato invernale un tesserato con scadenza del proprio contratto nel Giugno dello stesso anno, ha il diritto di firmare un contratto con un'altra società senza sostanzialmente dover dialogare con la squadra di appartenenza. Quale sarà la nuova destinazione del croato? Il tempo darà le risposte ma la speranza di vederlo ancora in maglia viola è più utopistica che reale.

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