La Nazione, Nuri Sahin del Werder Brema è il nuovo nome per il centrocampo viola
Secondo quanto riporta La Nazione, Nuri Sahin del Werder Brema è il nuovo nome per il centrocampo. Il turco classe 1988 è stato per anni uno dei cardini del Borussia Dortmund. Lo scorso anno è passato...
A cura di Redazione Labaroviola
02 agosto 2019 09:42
Secondo quanto riporta La Nazione, Nuri Sahin del Werder Brema è il nuovo nome per il centrocampo. Il turco classe 1988 è stato per anni uno dei cardini del Borussia Dortmund. Lo scorso anno è passato al Werder Brema ed ha un contratto in scadenza nel 2020. La sua potrebbe essere un'operazione facile con una chiusura in poco tempo ed a costi bassi ma una valida alternativa in mezzo al campo.