La Nazione, Nuri Sahin del Werder Brema è il nuovo nome per il centrocampo viola

Secondo quanto riporta La Nazione, Nuri Sahin del Werder Brema è il nuovo nome per il centrocampo. Il turco classe 1988 è stato per anni uno dei cardini del Borussia Dortmund. Lo scorso anno è passato...

A cura di Redazione Labaroviola 02 agosto 2019 09:42

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