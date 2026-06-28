La Nazione: "Nuovo nome per gli esterni viola, è lo juventino Zhegrova. La Fiorentina punta al prestito"

Acquistato dai bianconeri un anno fa per 15 milioni, non ha trovato continuità ed è stato impiegato sporadicamente da Spalletti.

Nella spasmodica ricerca di esterni offensivi c’è da registrare un nome nuovo. E’ quello di Edon Zhegrova, ala kosovara classe 1999 di proprietà della Juventus. I bianconeri lo hanno acquistato un anno fa dal Lille per poco più di 15 milioni.

Zhegrova ha mostrato buoni numeri ma non ha mai lasciato il segno, impiegato senza troppa continuità da Spalletti. L’idea di un prestito può interessare i dirigenti viola, magari con un diritto di riscatto. Lista che continua a comprendere anche i nomi di Lang e Bakayoko, che per Grosso sarebbero pezzi pregiati per far decollare e rendere imprevedibile il disegnato 4-3-3.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione