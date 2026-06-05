La Nazione: "Non solo la Sampdoria su Martinelli, sul classe 2006 ci sono anche Arezzo e Avellino"

Tante le pretendenti sul giovane portiere della Fiorentina. Adesso il ritorno alla base, poi si valuterà il futuro

Dopo l'ottima stagione in Serie B con la Sampdoria, il futuro di Tommaso Martinelli è tutto da decifrare.

Molto probabile un'altra soluzione in prestito, con le pretendenti che non mancano di certo: infatti, come scrive La Nazione, oltre alla Sampdoria, in prima fila per rinnovare il prestito di un'altra stagione, ci sono anche l'Arezzo, che sta monitorando con il DS Aniello Cutolo anche il profilo di Diego Mascardi dello Spezia, e poi l'Avellino.

Tante le scelte per il futuro del classe 2006, che adesso tornerà al Viola Park, in attesa di capire insieme alla società, quale sarà la scelta migliore da prendere.