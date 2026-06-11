La Nazione: "Negli Stati Uniti si disegna la nuova Fiorentina, da Kean a Grosso passando dal budget"

L'ormai noto incontro di Paratici e Ferrari negli USA con Commisso jr. Extra budget, finanziamenti e obiettivi: tutto quel che serve per programmare la stagione.

Il futuro della Fiorentina si è deciso negli Stati Uniti, dove i massimi dirigenti viola hanno incontrato la proprietà per tracciare le linee guida della prossima stagione. Il dg Alessandro Ferrari, sempre più centrale, e il responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici a New York per un faccia a faccia decisivo con la famiglia Commisso hanno messo sul tavolo idee, strategie e progetti. Un summit strategico nato per definire le risorse economiche e i margini operativi del club.

Al centro dei colloqui i nodi nevralgici della pianificazione societaria: la quantificazione del budget per la campagna trasferimenti, la rimodulazione del monte ingaggi e la nuova organizzazione aziendale. Sullo sfondo, ma fortemente connesso alle scelte finanziarie, si staglia il nome di Fabio Grosso, fresco di nomina ufficiale sulla panchina gigliata. Il tecnico attende le risposte di questo vertice per capire quali pedine avrà a disposizione per rifondare la squadra.

Tra le ipotesi al vaglio ci sono la richiesta di un extra-budget o il ricorso a un piano di finanziamento tramite le operazioni di mercato. Non un aspetto, questo, da sottostimare, considerati anche i giocatori di ’rientro’ e quelli attualmente in rosa per ognuno dei quali c’è la necessità di un ragionamento singolo: iniziando da Kean. Da qui si ripartirà.

Lo riporta La Nazione