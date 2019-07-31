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La Nazione, mille tifosi viola andranno a Montecatini e a vedere la partita con il Livorno

Secondo La Nazione di oggi in edicola, la Fiorentina stasera andrà a Montecatini dove si assisterà alla terza amichevole ed ultima parte del suo ritiro. L'amichevole del 3 agosto sarà allo stadio Arma...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 11:46
La Nazione, mille tifosi viola andranno a Montecatini e a vedere la partita con il Livorno - Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 9.02.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Secondo La Nazione di oggi in edicola, la Fiorentina stasera andrà a Montecatini dove si assisterà alla terza amichevole ed ultima parte del suo ritiro. L'amichevole del 3 agosto sarà allo stadio Armando Picci di Livorno e secondo i dati raccolti dall'ATF saranno circa mille i tifosi viola che seguiranno la squadra e vedranno questa sfida.

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