La Nazione, mille tifosi viola andranno a Montecatini e a vedere la partita con il Livorno

Secondo La Nazione di oggi in edicola, la Fiorentina stasera andrà a Montecatini dove si assisterà alla terza amichevole ed ultima parte del suo ritiro. L'amichevole del 3 agosto sarà allo stadio Arma...

Secondo La Nazione di oggi in edicola, la Fiorentina stasera andrà a Montecatini dove si assisterà alla terza amichevole ed ultima parte del suo ritiro. L'amichevole del 3 agosto sarà allo stadio Armando Picci di Livorno e secondo i dati raccolti dall'ATF saranno circa mille i tifosi viola che seguiranno la squadra e vedranno questa sfida.