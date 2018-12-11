La Nazione: lo scambio Stepinski-Vlahovic si farà. La formula...

Secondo quanto riportato da La Nazione, lo scambio di attaccanti tra Vlahovic e Stepinski del Chievo Verona si farà. La formula che propone la Fiorentina è quella del prestito con diritto di riscatto....

A cura di Redazione Labaroviola 11 dicembre 2018 10:19

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