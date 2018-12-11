La Nazione: lo scambio Stepinski-Vlahovic si farà. La formula...
Secondo quanto riportato da La Nazione, lo scambio di attaccanti tra Vlahovic e Stepinski del Chievo Verona si farà. La formula che propone la Fiorentina è quella del prestito con diritto di riscatto....
A cura di Redazione Labaroviola
11 dicembre 2018 10:19
Secondo quanto riportato da La Nazione, lo scambio di attaccanti tra Vlahovic e Stepinski del Chievo Verona si farà. La formula che propone la Fiorentina è quella del prestito con diritto di riscatto. L’unico nodo porta la richiesta dei clivensi di non mettere una cifra già stabilita per il polacco. Nei prossimi giorni incontro decisivo ma la volontà è quella di chiudere.