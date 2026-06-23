La Nazione: "La Fiorentina si rinforza in difesa. I nomi sono quelli di Okoli, Drăgușin e Alexsandro"
Reparto arretrato che deve essere migliorato. Paratici al lavoro per regalare a Grosso un centrale
A cura di Redazione Labaroviola
23 giugno 2026 14:48
Occhi puntati sulla difesa per la Fiorentina, c'è un reparto arretrato da migliorare. La Nazione riporta 3 nomi per la viola: il più desiderato è l'ex Genoa Radu Drăgușin, ora in forza al Tottenham; c'è poi il nome di Kaleb Okoli, di proprietà del Leicester, anche lui vecchia conoscenza del campionato italiano.
Infine, c'è un nome nuovo, ovvero quello di Alexsandro, brasiliano classe 1999 che gioca in Francia, più precisamente nel Lille.