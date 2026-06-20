La Nazione: "La Fiorentina sfida il tempo per il Franchi. Entro fine luglio la viola deve presentare la sua proposta"

L'obiettivo della società, insieme a quello della Sindaca Funaro, è quello di avere lo stadio pronto per Euro 2032

Come riporta La Nazione, per il completamento dello stadio Franchi, è una vera e propria corsa contro il tempo per la Fiorentina: il club viola infatti, entro il 31 luglio dovrà presentare il project financing, che dovrà dovrà includere il piano economico-finanziario e una bozza di convenzione da consegnare al Comune di Firenze.

Perché entro fine luglio? Perché la Sindaca di Firenze, Sara Funaro, dovrà rendere formale alla FIGC la candidatura dal capoluogo toscano come sede per alcuni match di Euro 2032.

Inoltre, per far in modo che tutto ciò venga ritenuto valido, ci deve essere da parte del club la dimostrazione di saper coprire l'investimento, garantito dai 55 milioni che la viola verserebbe.

Dopo che la Fiorentina presenta la proposta, la palla passa al Comune che, prima dovrà avviare la conferenza dei servizi, e poi, dopo due mesi, dichiarare il progetto di interesse pubblico. Dopo di che la palla torna alla viola, che sarà chiamata a elaborare il progetto definitivo nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici: tutto questo dovrebbe concludersi entro 6 mesi.

Se tutto questo verrà fatto con le tempistiche giuste, i lavori sulla prima metà dello stadio finiranno nel 2027 (maggio), e così poi si potrà procedere con la seconda fase.