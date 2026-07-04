La Nazione: "La Fiorentina segue Bakayoko, il Lipisa chiede almeno 18 milioni. Piace anche Noa Lang"
Dopo Koleosho la Fiorentina cerca altri rinforzi per gli esterni. Seguiti Bakayoko e Noa Lang ma i prezzi sono onerosi per entrambi.
A cura di Redazione Labaroviola
04 luglio 2026 10:08
Koleosho, però, non sarà l’unico rinforzo sulle corsie. L’area tecnica continua infatti a lavorare per regalare almeno altri due esterni offensivi a Grosso.
In cima alla lista del ds Paratici resta Bakayoko del Lipsia, anche se la trattativa si preannuncia complessa, specie per i costi: serviranno almeno 18 milioni di euro. Sullo sfondo rimane anche Noa Lang del Napoli, rientrato dal prestito al Galatasaray e altro profilo tanto gradito quanto costoso.
Lo riporta stamattina in edicola La Nazione