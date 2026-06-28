La Nazione: "La Fiorentina punta a risparmiare su Thorstvedt. Al calciatore rimane solo un anno di contratto"
La situazione di Thorstvedt, fa riflettere in casa viola. Paradossalmente il calciatore potrebbe accordarsi a zero con la Fiorentina a febbraio.
Poi resta da affrontare il capitolo Kristian Thorstvedt. L’offerta viola arriverà, ma non sarà di 15 milioni come richiesto dal Sassuolo. Con un solo anno di contratto il centrocampista norvegese, paradossalmente, a febbraio potrebbe accordarsi con la Fiorentina a parametro zero.
Converrà anche al Sassuolo accettare la proposta di Paratici, che lì in mezzo al campo si è informato anche sulla situazione di Mattia Liberali (nella foto in basso), prossimo al debutto all’Europeo Under 19. Il gioiellino del Catanzaro (al Milan il 50% sulla rivendita) fa gola a mezza Serie A
Lo riporta stamattina in edicola La Nazione