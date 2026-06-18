La Nazione: "La Fiorentina in cerca di esterni d'attacco, occhi puntati sui giovani Önal e Bjerkebo"

I viola, tramite Paratici e il capo scouting Giani, stanno monitorando le situazioni di entrambe le ali

La Fiorentina è a caccia di esterni, e, tramite la figura del nuovo capo scouting Lorenzo Giani, si sta guardando attorno.

Come riporta La Nazione, i viola hanno messo gli occhi su Isak Bjerkebo e Basar Önal. Il primo, classe 2003, è di proprietà del Sirius, e arriva da una stagione condita da 11 gol e 6 assist in 15 partite tra campionato e coppa svedese.

Il secondo invece, classe 2004, arriva dall'Eredivise, più nello specifico dal NEC Nijmegen , e in 34 partite ha collezionato 9 gol e altrettanti assist.