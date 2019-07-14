La Nazione, la Fiorentina andrà in ritiro a Montecatini dopo la tournèe in America
Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina andrà in ritiro a Montecatini dal 29 luglio fino al 4 agosto dopo la tuornèe americana. Alloggieranno allo storico Grand Hotel & La Pace, l'ar...
A cura di Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 13:24
Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina andrà in ritiro a Montecatini dal 29 luglio fino al 4 agosto dopo la tuornèe americana. Alloggieranno allo storico Grand Hotel & La Pace, l'arbergo più prestiogioso di questa città. La capienza dello stadio di Montecatini è stata aumentata fino a 1.200 posti per i tifosi. Inoltre i viola affronteranno in un amichevole allo stadio "Picchi" il Livorno.