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La Nazione, la Fiorentina andrà in ritiro a Montecatini dopo la tournèe in America

Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina andrà in ritiro a Montecatini dal 29 luglio fino al 4 agosto dopo la tuornèe americana. Alloggieranno allo storico Grand Hotel &amp; La Pace, l'ar...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 luglio 2019 13:24
La Nazione, la Fiorentina andrà in ritiro a Montecatini dopo la tournèe in America - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riportato dalla Nazione, la Fiorentina andrà in ritiro a Montecatini dal 29 luglio fino al 4 agosto dopo la tuornèe americana. Alloggieranno allo storico Grand Hotel & La Pace, l'arbergo più prestiogioso di questa città. La capienza dello stadio di Montecatini è stata aumentata fino a 1.200 posti per i tifosi. Inoltre i viola affronteranno in un amichevole allo stadio "Picchi" il Livorno.

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