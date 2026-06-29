La Nazione: "Koleosho non ha ancora fatto sapere niente. Difficile che Paratici voglia aspettare ancora molto"

Il calciatore ancora non ha fatto sapere se è convinto o meno di approdare alla Fiorentina. L'accordo economico col Burnley c'è da almeno una settimana.

Che restano in attesa (Paratici e Goretti) di una risposta dal Burnley e da Koleosho. Da un talento azzurro a un altro. La trattativa ha trovato un punto d’incontro intorno ai 10 milioni (più due di bonus) ormai da una settimana.

Resta da capire se l’esterno sia convinto o meno di approdare a Firenze. Difficile che Paratici voglia aspettare ancora a lungo.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione