La Nazione: "Joao Mario, l'affare si concretizzerà nelle prossime ore. 1 milione di prestito oneroso e 8 di riscatto"

La Fiorentina mette a segno il suo settimo colpo dell'estate. Arriva Joao Mario dalla Juventus, per lui prestito annuale e, in caso di riscatto, è pronto un quadriennale.

ll sesto e il settimo colpo del mercato estivo della Fiorentina sono di fatto già messi a segno. Victor Valdepenas e Joao Mario possono considerarsi giocatori viola. Il jolly difensivo in arrivo dal Real Madrid dovrebbe vestirsi di viola entro l’amichevole di sabato prossimo proprio contro i Blancos di Mourinho. Che in queste due settimane lo ha voluto vedere da vicino per capirne il potenziale, in un periodo nel quale era oltretutto orfano di diversi calciatori impegnati al Mondiale. Insomma, nessun pericolo. L’affare è realmente concluso a doppia mandata. Al Real vanno 8 milioni e il 50% sulla futura rivendita in caso di cessione a un terzo club. Clausola rescissoria da 60 milioni nel contratto e gestione alla Nico Paz. Per i prossimi tre anni il club spagnolo potrà ricomprarlo a prezzo crescente. Operazione organizzata nei dettagli.

Come lo è quella che porterà in viola anche Joao Mario, altro jolly delle corsie. Partirà pure lui da destra, ma potrà spostarsi anche a sinistra. Venerdì l’accelerata definitiva, con la Juventus che ha aperto al prestito e con la Fiorentina che si è involata verso la linea del traguardo. Affare che si concretizzerà nelle prossime ore, già all’inizio della settimana. Ai bianconeri va 1 milione di prestito oneroso più un riscatto che si aggira intorno agli 8 milioni. Il giocatore firmerà un contratto annuale, nel caso dovesse essere riscattato sarebbe pronto un accordo fino al 2031. Joao Mario è il primissimo nome accostato alla Fiorentina in estate. Ha da sempre aperto con entusiasmo all’ipotesi viola e a strettissimo giro di posta troverà la sua nuova collocazione nella squadra di Grosso.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione