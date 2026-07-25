La Nazione: "Joao Mario ad un passo dalla Fiorentina. Ieri pomeriggio l'accelerata definitiva"

"Prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni", scrive La Nazione. Ora la Fiorentina deve cedere sugli esterni, ma vuole farlo ai prezzi giusti.

L’accelerata è arrivata nel pomeriggio, quando Fiorentina e Juventus hanno trovato l’accordo per il passaggio in viola di Joao Mario, esterno portoghese classe 2000 che la scorsa stagione si è diviso tra i bianconeri e il Bologna. Affare incanalato nella notte tra giovedì e venerdì, quando la Juventus ha aperto al prestito, condizione dalla quale Paratici e Goretti non hanno mai derogato. Una volta capito che si poteva fare, la Fiorentina ha spinto sull’acceleratore. Terzino destro, può giocare anche sulla corsia mancina. Stesso identikit di Jimenez. Profili duttili, starà a Grosso sistemarli nella zona di campo a loro più congeniale. Il diritto di riscatto sarà fissato intorno ai 15 milioni di euro.

Traffico lì sulle corsie adesso ce n’è abbastanza, ma ieri la Fiorentina si affrettava a precisare che l’ingaggio di Joao Mario non è collegato alla cessione di Fortini. Per il quale di sondaggi ce ne sono diversi (club di Premier, Sassuolo, Torino...) ma nessuno si è ancora avvicinato ai 10 milioni (bonus compresi) che chiede la Fiorentina. L’esterno classe 2006 resta sul mercato - lo stesso vale per Dodo - ma se ne andrà solo al prezzo fissato dai viola.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione