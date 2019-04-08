La Nazione, idee Montella e Donadoni subito. Ma il favoritissimo per la panchina è Liverani

Come riporta su La Nazione, il pesante ko interno contro il Frosinone ha riacceso in casa viola la macchina del totoallenatore e ieri sera i nomi che continuavano a uscire era soprattutto due: Vincenz...

Come riporta su La Nazione, il pesante ko interno contro il Frosinone ha riacceso in casa viola la macchina del totoallenatore e ieri sera i nomi che continuavano a uscire era soprattutto due: Vincenzo Montella e Roberto Donadoni (distaccata la candidatura di Emiliano Bigica). Tuttavia uno come Montella non può essere un semplice traghettatore e quindi, trattare con lui significherebbe aprire subito la questione futuro. Bigica invece potrebbe permettere alla Fiorentina di lasciarsi libera la possibilità di scegliere il tecnico del domani (e la candidatura di Liverani scavalca in modo piuttosto netto quella di Di Francesco e di D’Aversa).