La Nazione esalta la Fiorentina: più forti di tutto
"Più forti di tutto". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione, all'indomani della tanto sofferta quanto contesta vittoria della Fiorentina sull'Atalanta. I viola, dopo essersi portati in vant...
A cura di Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 12:36
"Più forti di tutto". Titola così l'edizione odierna del QS-La Nazione, all'indomani della tanto sofferta quanto contesta vittoria della Fiorentina sull'Atalanta. I viola, dopo essersi portati in vantaggio grazie ad un calcio di rigore propiziato da Federico Chiesa, hanno chiuso i conti nel finale, con un magistrale calcio di punizione messo a segno da Veretout.