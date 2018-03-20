La Nazione, ed ora ci pensa il rinato Ricky Saponara spinto dall'amicizia con Astori

Nell'edizione odierna de La Nazione vi è il titolo dedicato a Riccardo Saponara: "Ora ci pensa Saponara" il giocatore è decisamente rinato e tornato a giocare con continuità nello scacchiere di Pioli....

A cura di Redazione Labaroviola 20 marzo 2018 09:06

Firenze, stadio Artemio Franchi, 11.03.2018, Fiorentina-Benevento, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Saponara

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