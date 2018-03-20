La Nazione, ed ora ci pensa il rinato Ricky Saponara spinto dall'amicizia con Astori
Nell'edizione odierna de La Nazione vi è il titolo dedicato a Riccardo Saponara: "Ora ci pensa Saponara" il giocatore è decisamente rinato e tornato a giocare con continuità nello scacchiere di Pioli....
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2018 09:06
Nell'edizione odierna de La Nazione vi è il titolo dedicato a Riccardo Saponara: "Ora ci pensa Saponara" il giocatore è decisamente rinato e tornato a giocare con continuità nello scacchiere di Pioli. Nella vittoria di Torino è stato uno dei protagonisti più in luce.
L'impressione è quella che l'amicizia con Davide Astori spinga il trequartista a fare ottime prestazioni. In onore del Capitano, onorando la sua memoria.