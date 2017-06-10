La Nazione: Corvino, due colpi per sistemare la difesa

Prima Vitor Hugo poi Gaspar e Diallo, la difesa della Fiorentina sta già prendendo forma

"Gaspar e Diallo per 8 milioni". In attesa delle cessioni, la società si concentra sul reparto arretrato. Corvino sistema la difesa con Gaspar e Diallo: accordi raggiunti con le due società (Vitória Guimarães e Monaco), mancano solo le firme. Due colpi che disegnano in modo abbastanza chiaro l'assetto della difesa per la prossima stagione: Astori e Vitor Hugo al centro, Gaspar e Maxi Olivera sulle fasce.

Fonte: La Nazione