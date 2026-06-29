La Nazione: "Conferme per il nome di Sanchez. Il terzino destro è seguito con attenzione dalla Fiorentina"
Tutti i nomi per le corsie esterne. Si è fatto anche il nome di Hugo Bueno per la fascia mancina. In attacco persistono i nomi di Zhegrova e Lang, come di Cancellieri e Bakayoko.
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2026 10:26
Capitolo esterni. La lista si è allungata. Da Zhegrova a Lang, passando per Cancellieri e Bakayoko. Tutte situazioni sondate dalla Fiorentina che in quel ruolo deve intervenire almeno con quattro operazioni in entrata.
Conferme sono arrivate intorno al nome di Juanlu Sanchez per quanto riguarda la corsia destra di difesa, mentre ieri dall’Inghilterra è stata rilanciata la candidatura di Hugo Bueno per la corsia mancina. Nome ufficiosamente smentito nei giorni scorsi dalla Fiorentina.
Lo riporta stamattina in edicola La Nazione