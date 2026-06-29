La Nazione: "Conferme per il nome di Sanchez. Il terzino destro è seguito con attenzione dalla Fiorentina"

Tutti i nomi per le corsie esterne. Si è fatto anche il nome di Hugo Bueno per la fascia mancina. In attacco persistono i nomi di Zhegrova e Lang, come di Cancellieri e Bakayoko.

A cura di Redazione Labaroviola 29 giugno 2026 10:26

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