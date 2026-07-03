La Nazione: "Comincia la stagione. Il 7 luglio le visite mediche, poi il 9 luglio verrà presentato Grosso"

Ormai mancano pochi giorni all'inizio della nuova stagione. Ai test parteciperà l'intera rosa, compresi i rientri dai prestiti che saranno nel gruppo nella prima fase.

È tutto pronto per l’inizio della nuova stagione della Fiorentina. Da lunedì 7 luglio il Viola Park tornerà ad animarsi con le visite mediche di rito, primo appuntamento del ritiro estivo che segnerà l’avvio dell’era Fabio Grosso. Ai test parteciperà l’intera rosa, compresi gran parte dei giocatori rientrati dai prestiti, che saranno aggregati almeno nella prima fase della preparazione. Assente il solo Marin Pongracic, ancora impegnato con la Croazia al Mondiale.

Il 9 luglio è invece attesa la conferenza stampa di presentazione di Grosso, che nei giorni scorsi ha già visitato il centro sportivo insieme al nuovo match analyst Damià Abella. Dal 10 scatterà quindi il ritiro vero e proprio, con le sedute pomeridiane che, come già accaduto un anno fa, saranno per lo più aperte ai tifosi. Al Viola Park sono inoltre previste iniziative e attività di intrattenimento dedicate al centenario del club. Prima del tour in Inghilterra la Fiorentina disputerà due amichevoli a Bagno a Ripoli: il 19 luglio contro la Primavera e il 22 luglio contro il Gubbio.

Lo riporta questa mattina in edicola La Nazione