La Nazione: "Come sostituto di Dodô piace Belghali, costa 10 milioni. Joao Mario e Tavares le altre idee"

Joao Mario è stato proposto alla Fiorentina un paio di settimane fa. Il laziale invece potrebbe rientrare in un discorso che riguarda anche Piccoli e Fabbian.

Sulla corsia opposta il nome forte è quello di Rafik Belghali, individuato come sostituto di Dodo. L’esterno del Verona, che sta ben figurando al Mondiale con l’Algeria, costa intorno ai 10 milioni. Difficile che l’Hellas lo possa tenere in B.

Sempre sulla destra non è da scartare il nome di Joao Mario, proposto alla Fiorentina da un paio di settimane. Soluzione di riserva che i dirigenti viola hanno messo in standby. E tra questi c’è anche quello del laziale Nuno Tavares. Canale con il club di Lotito da tenere aperto anche per quel che riguarda Piccoli e Fabbian, profili che la Lazio accoglierebbe in prestito.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione