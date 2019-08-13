La Nazione, Ceccherini in uscita. Nel suo posto il mister Montella preferisce mettere Ranieri
Secondo quanto riportato dalla Nazione, il difensore centrale della Fiorentina, Federico Ceccherini, potrebbe cambiare squadra. Non è sceso in campo nelle ultime partire della viola, Montella non semb...
A cura di Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 09:44
Secondo quanto riportato dalla Nazione, il difensore centrale della Fiorentina, Federico Ceccherini, potrebbe cambiare squadra. Non è sceso in campo nelle ultime partire della viola, Montella non sembra soddisfatto del suo rendimento. Al suo posto gli è stato preferito anche l’ex primavera viola, Luca Ranieri.