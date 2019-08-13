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La Nazione, Ceccherini in uscita. Nel suo posto il mister Montella preferisce mettere Ranieri

Secondo quanto riportato dalla Nazione, il difensore centrale della Fiorentina, Federico Ceccherini, potrebbe cambiare squadra. Non è sceso in campo nelle ultime partire della viola, Montella non semb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2019 09:44
La Nazione, Ceccherini in uscita. Nel suo posto il mister Montella preferisce mettere Ranieri - Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 1.12.2018, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Secondo quanto riportato dalla Nazione, il difensore centrale della Fiorentina, Federico Ceccherini, potrebbe cambiare squadra. Non è sceso in campo nelle ultime partire della viola, Montella non sembra soddisfatto del suo rendimento. Al suo posto gli è stato preferito anche l’ex primavera viola, Luca Ranieri.

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