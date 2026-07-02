La Nazione: "Allenatore Primavera, no per Parolo e Bonucci. Pasqual è combattuto tra la viola e la Nazionale"

Per le altre caselle del settore giovanile non sembrano esserci problemi. Paratici non ha ancora risolto la questione allenatore Primavera.

Il conto alla rovescia è cominciato. Nelle prossime ore sarà ridisegnato il volto del settore giovanile della Fiorentina, chiamata a sciogliere i nodi relativi alle panchine che vanno dalla Primavera all’Under 15. Le uniche certezze riguardano due addii: Daniele Galloppa ha lasciato la guida della Primavera per approdare al Modena, mentre Stefano Guberti ha salutato l’Under 17 e sembra destinato a entrare nel settore giovanile dell’Inter.

Salvo sorprese, invece, dovrebbero essere confermati con promozione nelle categorie superiori Matia Balestracci ed Enrico Cristiani, protagonisti dell’ottimo lavoro svolto rispettivamente con Under 15 e Under 16. Restano però ancora diverse caselle da riempire. Da capire innanzitutto il futuro di Marco Capparella: le richieste non gli mancano ma potrebbe restare alla guida dell’Under 18 qualora non arrivasse la promozione in Primavera. Il vero rebus resta però proprio la panchina dell’Under 20.

Valentino Angeloni continua a spingere per una soluzione interna ma il ds Fabio Paratici ha deciso di seguire personalmente la questione. Dopo oltre un mese di casting, tuttavia, le candidature valutate non hanno prodotto la svolta sperata: i profili di Marco Parolo e Leonardo Bonucci non hanno convinto, mentre Manuel Pasqual resta combattuto tra l’ipotesi di tornare in viola e il percorso che sta portando avanti con l’Under 16 azzurra.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione