La Nazione: "Al Teatro Niccolini la serata dei campioni viola. Tra gli assenti anche Antognoni"

Nella serata tanti i campioni che hanno fatto grande la Fiorentina, da Prandelli a Julinho. Borja Valero e Antognoni assenti di lusso.

Una bella ed emozionante carrellata viola: da Romeo Menti agli eroi del primo scudetto gigliato come Julinho e Montuori; dal grande Kurt Hamrin a Merlo e Chiarugi (protagonisti del secondo scudetto, con Pino Brizi e capitan Picchio De Sisti). E poi ancora Moreno Roggi , Giovanni Galli, Celeste Pin. Bruno Beatrice e Giancarlo Galdiolo, Renzo Ulivieri, Cesare Prandelli, Roberto Galbiati, Sauro Fattori (giocatore viola e anche allenatore della Fiorentina Women’s che ha vinto lo scudetto) e tanti altri. Una celebrazione della fedeltà a Firenze da parte di chi ha avuto la fortuna di indossare la maglia viola.

Quella al Teatro Niccolini, “Solo per la maglia” è stata una serata tra ricordi, emozioni, risate, lacrime e tanti tanti applausi da una platea tutta viola. Una serata organizzata dal Consiglio regionale della Toscana, con la presidente Stefania Saccardi in prima linea, in occasione del centenario della Fiorentina. Mancavano Giancarlo Antognoni (simbolo primo e insuperabile di chi ha scelto Firenze) e Borja Valero, premiati nei giorni scorsi. La serata è stata un bel viaggio a ritroso negli anni della storia viola, rendendo omaggio non solo ai campioni, ma anche in generale ai giocatori (quelli scomparsi erano rappresentati dai familiari) che in un modo o nell’altro hanno sempre manifestato un legame con la città.

Così era per l’ottimo difensore maceratese Pino Brizi (rappresentato dal figlio Gianluca) che tifava viola sin da piccolo nella cittadina marchigiana oppure per l’immenso Julinho (il figlio Carlos è venuto da San Paolo per l’evento) «che a Firenze piangeva per la nostalgia del Brasile e quando era in patria soffriva di nostalgia per Firenze». «Abbiamo voluto trasformare il centenario della Fiorentina in un patrimonio condiviso, celebrando non soltanto i risultati sportivi, ma soprattutto il senso di appartenenza, i valori e il legame indissolubile che unisce la squadra, la città e i suoi tifosi», sottolinea Saccardi. Uno spazio particolare, nella serata condotta da Giacomo Guerrini con la “regia” di Alberto Polverosi, al ricordo di Romeo Menti, ala destra del Grande Torino, vittima della tragedia di Superga: legatissimo a Firenze, il suo corpo fu riconosciuto per la spilla della Fiorentina che portava sul bavero della giacca.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione