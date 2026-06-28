La Nazione: "7-8 luglio le visite mediche. Il 9 la presentazione di Grosso e poi il via al ritiro"

Queste le principali date dell'estate viola. Da ricordare il 1° agosto l'amichevole di lusso col Real Madrid

L’estate della Fiorentina è pronta a entrare nel vivo. Tra raduno, presentazione della nuova maglia, ritiro al Viola Park, tournée in Inghilterra e primi impegni ufficiali, il mese di luglio e l’inizio di agosto scandiranno le tappe della costruzione della squadra affidata a Fabio Grosso.

Si partirà il 7 e 8 luglio, quando i giocatori si ritroveranno per il raduno e saranno sottoposti ai consueti test fisici e atletici che apriranno la nuova stagione. Nelle stesse giornate è prevista anche la presentazione della nuova maglia firmata Joma, con un evento organizzato nel centro di Firenze.

Il 9 luglio scatterà ufficialmente il ritiro al Viola Park. Sarà anche il giorno della probabile presentazione di Fabio Grosso come nuovo allenatore della Fiorentina, in una data dal forte valore simbolico: ricorreranno infatti vent’anni dalla storica notte di Berlino del 2006, quando l’ex terzino azzurro realizzò il rigore decisivo che consegnò all’Italia il titolo mondiale.

La prima parte della preparazione sarà accompagnata dalle prime uscite amichevoli. Il 19 luglio i viola affronteranno la Primavera, mentre il 22 luglio sarà la volta del Gubbio. Dal 24 luglio la squadra volerà poi in Inghilterra per una mini tournée con base a Londra. In programma ci sono due sfide: il 25 luglio contro il QPR e il 29 contro il Watford. Una volta rientrata in Italia la Fiorentina completerà il proprio percorso con altre due amichevoli: il 6 agosto contro il Deportivo La Coruna e l’8 agosto a Modena. Prove generali prima del debutto ufficiale in Coppa Italia il 14 agosto (ore 21.15 al Franchi) nei Trentaduesimi contro la vincente di Benvento-Ravenna. Di lì a dieci giorni comincerà anche il campionato con la trasferta dell’Olimpico contro la Roma.

Lo riporta stamattina in edicola La Nazione