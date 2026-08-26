La maglia del centenario è un’edizione limitata da 1926 esemplari: il costo è di 180€

La maglia del centenario è una collezione limitata

Firenze 1926: il calcio più entusiasmante lo giocano il Club Sportivo Firenze con la sua maglia bianca e la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas con quella rossa. Quando nell’agosto di quell’anno il Marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano riesce a unificare le due società, per far nascere la più ambiziosa Associazione Calcio Fiorentina, l’identità delle due anime sportive della città trova espressione in una maglia da gioco bianco-rossa con pantaloncino nero e il giglio di Firenze sul petto. Oggi, nel 2026, esattamente cento anni dopo, Joma disegna per il Club un kit che omaggia le origini della sua storia sportiva e ripercorre i suoi primi anni di vita, quando i cuori di Firenze battevano per il rosso e il bianco della Fiorentina.

Il colletto nero come i pantaloncini e i calzettoni completano il kit, il nero caratterizza anche la divisa del portiere. Su entrambi, la trama del tessuto è impreziosita da una lavorazione in jaquard nella quale il numero 100 viene reinterpretato graficamente per richiamare il simbolo dell’infinito. Il logo, ricamato sul petto, è quello della Fiorentina targata 1926, il giglio rosso su scudo a goccia bianco che campeggiava sul petto dei primi calciatori uniti dal simbolo di Firenze oltre che dalle loro ambizioni sportive.

Inoltre, anche su questa maglia, sono presenti i tredici gigli, inseriti con tecnica embossed, che tradizionalmente contraddistinguono il kit gara, tributo al capitano indimenticato, Davide Astori, e al dodicesimo uomo in campo: come nel resto della collezione 26/27 impreziosiscono la manica sinistra di ogni maglia, dove per consuetudine e tradizione si usa posizionare la fascia da capitano.

La maglia incorpora altri dettagli che sottolineano i 100 anni del club, come il simbolo dell’infinito impresso anche nella parte interna del colletto.

La maglia esisterà anche in edizione limitata con 1926 pezzi per la versione bianco-rossa e 100 per la nera da portiere, identificabili tramite apposita patch, e saranno entrambe commercializzate con uno speciale cofanetto dedicato in vendita in esclusiva nei Fiorentina Store e su fiorentinastore.com. Lo scrive la Fiorentina sul sito ufficiale