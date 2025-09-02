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La lista giocatori della Fiorentina per la Conference: Kouamè ed Infantino gli unici due esclusi

La lista dei calciatori della Fiorentina consegnata alla Uefa per la Conference League 2025 - 2026.LISTA ADe GeaDodoDzekoFagioliFazziniGosensGudmundssonKeanKospoLampteyLezzeriniMandragoraMari VillarNd...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2025 20:25
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La lista dei calciatori della Fiorentina consegnata alla Uefa per la Conference League 2025 - 2026.

LISTA A

  • De Gea
  • Dodo
  • Dzeko
  • Fagioli
  • Fazzini
  • Gosens
  • Gudmundsson
  • Kean
  • Kospo
  • Lamptey
  • Lezzerini
  • Mandragora
  • Mari Villar
  • Ndour
  • Nicolussi Caviglia
  • Parisi
  • Piccoli
  • Pongracic
  • Ranieri
  • Richardson
  • Sabiri
  • Sohm
  • Viti

LISTA B

  • Braschi
  • Comuzzo
  • Fortini
  • Kouadio
  • Leonardelli
  • Martinelli

In lista Serie A ci sono esattamente gli stessi calciatori con l'aggiunta di Kouame. Infantino non è presente neppure in Lista Serie A

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