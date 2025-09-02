La lista giocatori della Fiorentina per la Conference: Kouamè ed Infantino gli unici due esclusi
La lista dei calciatori della Fiorentina consegnata alla Uefa per la Conference League 2025 - 2026.LISTA ADe GeaDodoDzekoFagioliFazziniGosensGudmundssonKeanKospoLampteyLezzeriniMandragoraMari VillarNd...
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2025 20:25
La lista dei calciatori della Fiorentina consegnata alla Uefa per la Conference League 2025 - 2026.
LISTA A
- De Gea
- Dodo
- Dzeko
- Fagioli
- Fazzini
- Gosens
- Gudmundsson
- Kean
- Kospo
- Lamptey
- Lezzerini
- Mandragora
- Mari Villar
- Ndour
- Nicolussi Caviglia
- Parisi
- Piccoli
- Pongracic
- Ranieri
- Richardson
- Sabiri
- Sohm
- Viti
LISTA B
- Braschi
- Comuzzo
- Fortini
- Kouadio
- Leonardelli
- Martinelli
In lista Serie A ci sono esattamente gli stessi calciatori con l'aggiunta di Kouame. Infantino non è presente neppure in Lista Serie A