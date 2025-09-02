La lista giocatori della Fiorentina per la Conference: Kouamè ed Infantino gli unici due esclusi

La lista dei calciatori della Fiorentina consegnata alla Uefa per la Conference League 2025 - 2026.LISTA ADe GeaDodoDzekoFagioliFazziniGosensGudmundssonKeanKospoLampteyLezzeriniMandragoraMari VillarNd...

La lista dei calciatori della Fiorentina consegnata alla Uefa per la Conference League 2025 - 2026.

LISTA A

De Gea

Dodo

Dzeko

Fagioli

Fazzini

Gosens

Gudmundsson

Kean

Kospo

Lamptey

Lezzerini

Mandragora

Mari Villar

Ndour

Nicolussi Caviglia

Parisi

Piccoli

Pongracic

Ranieri

Richardson

Sabiri

Sohm

Viti

LISTA B

Braschi

Comuzzo

Fortini

Kouadio

Leonardelli

Martinelli

In lista Serie A ci sono esattamente gli stessi calciatori con l'aggiunta di Kouame. Infantino non è presente neppure in Lista Serie A