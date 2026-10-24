La lista completa dei convocati della Fiorentina: Atta e Ranieri assenti contro l'Inter

La Fiorentina ha diramato la lista per la sfida di domani contro l'Inter a San Siro

La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter, in programma domani alle 12:30 a San Siro. Tra gli assenti figura Atta, che non è riuscito a recuperare dal problema fisico. Non saranno della partita anche Ranieri e, il solito Parisi. Questo l'elenco completo dei convocati viola:

Ademi Arnis

Brescianini Marco

Christensen Oliver (G)

Cordeiro dos Santos Domilson

De Gea Quintana David (G)

Dragusin Radu-Matei

Fagioli Nicolò

Fernandes Santos Lopes Viery

Gnonto Degnand Wilfried

Gomes Betuncal Norberto Bercique

Jiménez Sánchez Alejandro

Lezzerini Luca (G)

Mastantuono Franco

Mazzeo Brando

Ndour Cher

Neto Lopes João Mário

Njie Alieu Badara

Oulai Christ Ravynel Inao

Pellegrino Casalanguida Mateo

Pereira Gonçalves Pedro António

Pirro Antonio

Pongracic Marin

Valdepeñas Talavera Victor