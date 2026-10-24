La lista completa dei convocati della Fiorentina: Atta e Ranieri assenti contro l'Inter
La Fiorentina ha diramato la lista per la sfida di domani contro l'Inter a San Siro
La Fiorentina ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l'Inter, in programma domani alle 12:30 a San Siro. Tra gli assenti figura Atta, che non è riuscito a recuperare dal problema fisico. Non saranno della partita anche Ranieri e, il solito Parisi. Questo l'elenco completo dei convocati viola:
Ademi Arnis
Brescianini Marco
Christensen Oliver (G)
Cordeiro dos Santos Domilson
De Gea Quintana David (G)
Dragusin Radu-Matei
Fagioli Nicolò
Fernandes Santos Lopes Viery
Gnonto Degnand Wilfried
Gomes Betuncal Norberto Bercique
Jiménez Sánchez Alejandro
Lezzerini Luca (G)
Mastantuono Franco
Mazzeo Brando
Ndour Cher
Neto Lopes João Mário
Njie Alieu Badara
Oulai Christ Ravynel Inao
Pellegrino Casalanguida Mateo
Pereira Gonçalves Pedro António
Pirro Antonio
Pongracic Marin
Valdepeñas Talavera Victor