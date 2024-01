Da poco terminato all’Olimpico di Roma il lunch match della prima giornata del girone di ritorno tra Lazio e Lecce. Successo dei biancocelesti sui pugliesi grazie a un gol messo a segno al 58′ da Felipe Anderson su una bella imbucata di Luis Alberto. I giallorossi, nonostante diverse occasioni, non sono mai riusciti a trovare la via del gol. Con questi tre punti i biancocelesti raggiungono momentaneamente a 33 punti in classifica.