La Juventus regola il Crotone nella ripresa e sale a +7 sulla Roma

Il Crotone regge un'ora contro la Juventus che nella ripresa passa con Mandzukic e Higuain

Il Crotone ci ha provato e, stoicamente, ha retto per un'ora esatta contro la prima di classe. Ha tenuto botta la squadra di Nicola fino al gol di Mario Mandzukic che, nel nuovo ruolo di esterno ritagliatogli su misura da Allegri nel suo 4-2-3-1, abbina quantità e qualità tornando micidiale anche sotto porta. A completare l'opera, nel feudo bianconero di Calabria, ci pensa Gonzalo Higuain che, dopo aver messo a sedere Cordaz, insacca il 15^ sigillo stagionale. Bianconeri che quindi rispondono alla Roma salendo così a +7. In serata il secondo recupero che, al "Dall'Ara", vedrà opposti il Bologna di Roberto Donadoni ed il Milan di Vincenzo Montella, entrambi in cerca di rilancio dopo i passi falsi dell'ultimo turno.

Gianmarco Biagioni