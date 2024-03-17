La Juve sbatte sui pali, reti inviolate contro il Genoa. Un Vlahovic impalpabile viene espulso per proteste

Parità nel lunch match tra Juventus e Genoa: 0-0 allo Stadium. Una sfida iniziata con il brivido per i bianconeri con il gol sfiorato dagli ospiti con Bani, ma è provvidenziale l'intervento di Szczesn...

Parità nel lunch match tra Juventus e Genoa: 0-0 allo Stadium. Una sfida iniziata con il brivido per i bianconeri con il gol sfiorato dagli ospiti con Bani, ma è provvidenziale l'intervento di Szczesny. Non hanno brillato Chiesa e Vlahovic, con il secondo che si è divorato un gol nella ripresa. Per i bianconeri sono arrivati anche due pali colpiti - sempre nella ripresa - dai subentrati Iling e Kean. In pieno recupero un nervosissimo Vlahovic ha rimediato una doppia ammonizione nel giro di pochi secondi per una reazione priva di senso dopo aver commesso fallo sul portiere Martinez.